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15:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирской области погиб водитель иномарки

НОВОСИБИРСК, 11 ноября, ФедералПресс. Водитель иномарки в Новосибирской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. От полученных травм один из пострадавших в аварии скончался на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла днем 10 ноября в Коченевском районе Новосибирской области.

«46-летний житель Новосибирска, управлявший автомобилем «Тойота-Крузер», двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» из Новосибирска в сторону Омска. В пути следования на 87 км выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Лифан», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

54-летний мужчина, который управлял «Лфаном», от полученных в аварии травм скончался на месте, а его пассажиры — 54-летняя женщина и полуторагодовалый ребенок — с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Виновнику смертельной аварии грозит наказание за нарушение ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. О его состоянии здоровья, к стати, не сообщается.

Напомним, накануне в Ярославской области столкнулись грузовик и экскурсионный автобус в результате чего водитель автобуса погиб, а 16 детей из 38 были госпитализированы.

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