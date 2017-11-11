В Новосибирской области погиб водитель иномарки

Авария произошла днем 10 ноября в Коченевском районе Новосибирской области.

«46-летний житель Новосибирска, управлявший автомобилем «Тойота-Крузер», двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» из Новосибирска в сторону Омска. В пути следования на 87 км выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Лифан», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

54-летний мужчина, который управлял «Лфаном», от полученных в аварии травм скончался на месте, а его пассажиры — 54-летняя женщина и полуторагодовалый ребенок — с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Виновнику смертельной аварии грозит наказание за нарушение ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. О его состоянии здоровья, к стати, не сообщается.