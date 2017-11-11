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15:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль Audi A6 сгорел во время пожара на автомойке «Элегант» в Иркутске

Причина возгорания устанавливается.

Пожар в помещении автомойки «Элегант» произошел на улице Ширямова в Иркутске ночью 11 ноября. Внутри в этот момент находилась иномарка Audi A6. Предполагаемая причина возгорания и виновное лицо устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о пожаре поступило в 03.24. Возгорание было ликвидировано к 06.00.

— В результате пожара повреждены пост автомойки на площади 100 кв. метров и автомобиль на площади 3 кв. метра, — отметили в ведомстве.

Также ночью загорелся первый этаж магазина сумок на улице Степана Разина. Пожар потушили в течение 15 минут. В результате происшествия поврежден товар на площади 1 кв. метр и закопчены стены на площади 4 кв. метра. Предварительной причиной возгорания стал поджог.

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