Автомобиль Audi A6 сгорел во время пожара на автомойке «Элегант» в Иркутске
Причина возгорания устанавливается.
Причина возгорания устанавливается.
Пожар в помещении автомойки «Элегант» произошел на улице Ширямова в Иркутске ночью 11 ноября. Внутри в этот момент находилась иномарка Audi A6. Предполагаемая причина возгорания и виновное лицо устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Сообщение о пожаре поступило в 03.24. Возгорание было ликвидировано к 06.00.
— В результате пожара повреждены пост автомойки на площади 100 кв. метров и автомобиль на площади 3 кв. метра, — отметили в ведомстве.
Также ночью загорелся первый этаж магазина сумок на улице Степана Разина. Пожар потушили в течение 15 минут. В результате происшествия поврежден товар на площади 1 кв. метр и закопчены стены на площади 4 кв. метра. Предварительной причиной возгорания стал поджог.