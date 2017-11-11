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16:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Переход на «Гостиный двор» закрывали из-за забытого рюкзака

Для пассажиров проход был закрыт на 30 минут.

Субботним днем в Петербурге на вход и выход закрыли переход, соединяющий станции «Невский проспект-1» и «Гостиный двор». Сообщает пресс-служба метрополитена города.

Закрытие перемычки произошло из-за бесхозного предмета, найденного на платформе в районе 14:20. Также был закрыт вестибюль, а поезда проезжали мимо станции без остановок.

— Кто-то забыл рюкзак, — прокомментировал пресс-секретарь городского метрополитена Юлия Шавель.

Сотрудникам метрополитена понадобилось около 30 минут, чтобы проверить находку. В 15:05 переход был открыт.

Стоит заметить, что из-за бесхозных предметов только за первые два осенних месяца этого года метро закрывали более 100 раз. В среднем, служащим нужно около 30 минут, чтобы проверить оставленную вещь.

Как уточнили «Комсомолке» в метрополитене, по статистике, станции закрываются по три четыре раза в день от 3 до 40 минут. И хотя потерянные вещи не несут никакой угрозы, они создают неудобства для всего города.

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