Переход на «Гостиный двор» закрывали из-за забытого рюкзака
Для пассажиров проход был закрыт на 30 минут.
Для пассажиров проход был закрыт на 30 минут.
Субботним днем в Петербурге на вход и выход закрыли переход, соединяющий станции «Невский проспект-1» и «Гостиный двор». Сообщает
Закрытие перемычки произошло
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Сотрудникам метрополитена понадобилось около 30 минут, чтобы проверить находку. В 15:05 переход был открыт.
Стоит заметить, что
Как уточнили «Комсомолке» в метрополитене, по статистике, станции закрываются по три четыре раза в день от 3 до 40 минут. И хотя потерянные вещи не несут никакой угрозы, они создают неудобства для всего города.