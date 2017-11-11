В селе Борское пожар в частном доме тушили 13 спасателей
Горел частный дом и надворные постройки на площади 110 квадратных метров.
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Горел частный дом и надворные постройки на площади 110 квадратных метров.
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11 ноября в 12:18 по адресу: Борский район, село Борское, улица Боровая, произошел пожар.
Горел частный дом и надворные постройки на площади 110 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
Пожар был локализован в 12:30, пожар ликвидирован в 12:45.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает