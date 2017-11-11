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16:26 (мск), источник: НИА Самара

В селе Борское пожар в частном доме тушили 13 спасателей


Горел частный дом и надворные постройки на площади 110 квадратных метров.

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11 ноября в 12:18 по адресу: Борский район, село Борское, улица Боровая, произошел пожар.

Горел частный дом и надворные постройки на площади 110 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пожар был локализован в 12:30, пожар ликвидирован в 12:45.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.

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