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17:48 (мск), источник: Tengrinews

Родные нашли тело разыскиваемого 23-летнего карагандинца

23-летний житель поселка Сарепта пропал 9 ноября при странных обстоятельствах. Почти трое суток пропавшего искали родственники, жители села и полицейские. Сегодня его нашли мертвым, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Житель поселка Сарепта Абайского района Жанибек Солтанбай был с рождения ограничен в возможностях. Обычно родные не оставляли его без присмотра, но в туалет, который находится во дворе отчего дома, парень ходил самостоятельно.

9 ноября Жанибек вышел по нужде и так и не вернулся. Вышедшие следом за ним родственники не смогли найти его в окрестностях дома. Они сразу же забили тревогу и стали искать парня.

К поискам подключились практически все жители села и полицейские. Сегодня, на третие сутки, родственники нашли его мертвым.

«Мы нашли его. К сожалению, поздно. Он погиб», — сообщил дядя пропавшего Бахыт Солтанбай. Других подробностей родственник сообщить не смог, ссылаясь на то, что на месте происшествия работают сотрудники полиции.

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