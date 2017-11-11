Родные нашли тело разыскиваемого 23-летнего карагандинца

Житель поселка Сарепта Абайского района Жанибек Солтанбай был с рождения ограничен в возможностях. Обычно родные не оставляли его без присмотра, но в туалет, который находится во дворе отчего дома, парень ходил самостоятельно.

9 ноября Жанибек вышел по нужде и так и не вернулся. Вышедшие следом за ним родственники не смогли найти его в окрестностях дома. Они сразу же забили тревогу и стали искать парня.

К поискам подключились практически все жители села и полицейские. Сегодня, на третие сутки, родственники нашли его мертвым.