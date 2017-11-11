Сотрудница заповедника прокомментировала массовую гибель нерп на Байкале

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в конце октября на южных берегах Байкала были найдены более 140 мертвых нерп. Порядка сорока — в Иркутской области, остальные — в Бурятии. Исследования биологического материала показали, что животные не были больны. Ветеринары исключили возможность заражения чумой, бешенством, энтеритом. Также отмечалось, что среди туш мертвых нерп, найденных на берегу, преобладали беременные самки.

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«Обычно погибшая нерпа тонет и становится пищей для других обитателей озера. Масса беременных самок, а в это время года они практически все беременные, значительно больше, чем у молодняка, — порядка 80−100 килограммов, у них больше жировая прослойка, поэтому их туши не утонули, а были вынесены штормом на берег. Более мелкие особи остались в Байкале. Так что, велика вероятность, что число погибших в октябре нерп больше обнаруженных», — сказала Десятова.

Она также добавила, что гибель нерп от естественных факторов — это типичное явление на Байкале. В этом году, по ее мнению, оно привлекло столь большое внимание, потому что туши вынесло на заселенное людьми побережье. Десятова также отметила, что животных стало гибнуть больше в связи со значительным ростом популяции.

Токсикологический анализ показал, что никакого заражения нерп отравляющими веществами не было. Отравление сопровождалось бы гибелью рыбы и других живых организмов. Однако этого не наблюдалось.