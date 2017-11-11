Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
3-кратная олимпийская чемпионка Райсман обвинила в насилии врача
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
РФ спасла мощный бомбардировщик от превращения в кучу гаек - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
10Последствия тайфуна Дамри
15:54 (мск), источник: РИА Новости

Сотрудница заповедника прокомментировала массовую гибель нерп на Байкале

ИРКУТСК, 11 ноя — РИА Новости. Гибель байкальской нерпы вызвана природными факторами, какая-то часть животных всегда гибла во время сильных штормов; велика также вероятность, что количество погибших животных значительно превышает число обнаруженных на берегу туш, рассказала РИА Новости сотрудник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в конце октября на южных берегах Байкала были найдены более 140 мертвых нерп. Порядка сорока — в Иркутской области, остальные — в Бурятии. Исследования биологического материала показали, что животные не были больны. Ветеринары исключили возможность заражения чумой, бешенством, энтеритом. Также отмечалось, что среди туш мертвых нерп, найденных на берегу, преобладали беременные самки.

Читайте также
На Байкале погибло более 130 особей нерпы

«Обычно погибшая нерпа тонет и становится пищей для других обитателей озера. Масса беременных самок, а в это время года они практически все беременные, значительно больше, чем у молодняка, — порядка 80−100 килограммов, у них больше жировая прослойка, поэтому их туши не утонули, а были вынесены штормом на берег. Более мелкие особи остались в Байкале. Так что, велика вероятность, что число погибших в октябре нерп больше обнаруженных», — сказала Десятова.

Она также добавила, что гибель нерп от естественных факторов — это типичное явление на Байкале. В этом году, по ее мнению, оно привлекло столь большое внимание, потому что туши вынесло на заселенное людьми побережье. Десятова также отметила, что животных стало гибнуть больше в связи со значительным ростом популяции.

Токсикологический анализ показал, что никакого заражения нерп отравляющими веществами не было. Отравление сопровождалось бы гибелью рыбы и других живых организмов. Однако этого не наблюдалось.

Она добавила, что туши погибших нерп собраны, их вывозят на полигон Шелеховского района, где они будут сожжены.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин отреагировал на смерть сатирика Михаила Задорнова
Схватка за русский газ: выиграют все, кроме одной гордой страны
Путин прокомментировал отмену встречи с Трампом
Подозреваемый рассказал об умышленном подрыве дома в Удмуртии
Сбербанк признался в массовой покупке видеокарт
Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения американцев
«Дочка» РЖД: зараз установить кондиционеры в поездах невозможно
Как менялось отношение граждан к рабочему графику?
Спорт
10 лет первому российскому чемпионству «Зенита». Как это было Воспоминания участников того сезона – Погребняка, Ломбертса, Тимощука
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь