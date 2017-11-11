Американского диспетчера задержали с оружием массового поражения

Речь идет о самодельной бомбе. По данным полиции, 30-летний Пол Дандан взял ее у мужчины по имени Деррик Феллс. Тот, как сообщает телеканал, намеревался использовать взрывное устройство против собственного соседа, однако затем передумал и отдал бомбу Дугласу.

Оба мужчины задержаны. В Федеральном управлении гражданской авиации США телеканалу сообщили, что Дандану закрыли допуск к объектам аэропорта. Как подчеркнули в ведомстве, диспетчер не имел доступа к самолетам. В расследовании принимает участие ФБР, добавляет CBS.