Бывший водитель шантажировал хозяйку распространением интимных слухов

Источник: Sputnik

По ее словам, мужчина, начиная с августа месяца 2017 года, шантажировал ее, угрожая рассказать ее мужу об интимных похождениях их дочери.

Для сохранения данной информации в тайне экс-водитель потребовал заплатить ему 12 тысяч долларов.

По данному заявлению в этот же день сотрудниками ГУВД Ташкента был разработан оперативный план по задержанию вымогателя. Он был задержан с поличным в момент получения части денежных средств.

Шантажистом оказался Рахимов Бекзод Давиркулович 1982 года рождения.

По данному факту Следственным отделом при УВД Мирабадского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 часть 1 УК Республики Узбекистан (вымогательство, то есть требование предоставления имущественных выгод, под угрозой оглашения сведений потерпевшего, которых желает сохранить в тайне).