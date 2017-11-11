В Москве неизвестный в маске попытался ограбить филиал банка
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«Поступило сообщение о том, что в банк по улице Тихвинская, 20 около 19:00 мск вошел неизвестный в медицинской маске и шапке», — уточнили в ведомстве. Мужчина подошел к окну кассы, передал старшему сотруднику бумаги с угрозами и требованием о передаче ему денежных средств.
В настоящее время подозреваемый разыскивается, возбуждено дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В
Ранее, 6 ноября, на севере Москвы вооруженный мужчина попытался ограбить банк. Деньги ему получить не удалось. В МВД сообщали, что неизвестный «угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет». После того, как сотрудники отказались отдавать деньги, злоумышленник скрылся.