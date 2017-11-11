Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
7 неловких вопросов сексологу
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В Крыму ответили на сообщения о визите инспекторов из США
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россия не дала Украине превратить Ту-160 в "болты и гайки" - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
8Скончался Михаил Задорнов
17:39 (мск), источник: РБК

В Москве неизвестный в маске попытался ограбить филиал банка

На северо-востоке Москвы вечером 10 ноября мужчина в маске попытался ограбить банк, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по столице.

«Поступило сообщение о том, что в банк по улице Тихвинская, 20 около 19:00 мск вошел неизвестный в медицинской маске и шапке», — уточнили в ведомстве. Мужчина подошел к окну кассы, передал старшему сотруднику бумаги с угрозами и требованием о передаче ему денежных средств.

По данным МВД, мужчина так и не смог совершить ограбление и скрылся с места происшествия. В результате случившегося никто не пострадал.

В настоящее время подозреваемый разыскивается, возбуждено дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В пресс-службе министерства не подтвердили информацию СМИ о том, что мужчина пришел в банк с гранатой.

Ранее, 6 ноября, на севере Москвы вооруженный мужчина попытался ограбить банк. Деньги ему получить не удалось. В МВД сообщали, что неизвестный «угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет». После того, как сотрудники отказались отдавать деньги, злоумышленник скрылся.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Около резиденции Путина обрушился склон
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Путин прокомментировал отмену встречи с Трампом
Жильцу обрушившегося в Ижевске дома предъявлено обвинение
Сборная России по футболу проиграла команде Аргентины
Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения американцев
Сотрудница заповедника объяснила массовую гибель нерп на Байкале
Сбербанк признался в массовой покупке видеокарт
Как менялось отношение граждан к рабочему графику?
Спорт
Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке Карьяла Российская команда обыграла команду Швейцарии в рамках Евротура со счетом 6:2
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь