Задержанному жильцу обрушившегося в Ижевске дома предъявлено обвинение
Как отметили в СКР, следствие ходатайствует о его аресте.
Как отметили в СКР, следствие ходатайствует о его аресте.
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение задержанному по делу об обрушении дома в Ижевске Александру Копытову.
Как сообщила в субботу «Интерфаксу» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).
«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметила она.
Угловой подъезд панельного, 9-этажного, 6-подъездного жилого дома в Ижевске по улице Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи.
Накануне в СКР сообщили, что в отношении задержанного в Ижевске Копытова возбуждено дело по статье об убийстве; у следствия имеются сомнения в его психическом здоровье, ближайшее время ему будет назначена
В субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что, по версии следствия, Копытов умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя.
В субботу власти Удмуртии сняли режим ЧС, введенный после обрушения дома в Ижевске.