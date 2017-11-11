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17:35 (мск), источник: Интерфакс

Задержанному жильцу обрушившегося в Ижевске дома предъявлено обвинение

Как отметили в СКР, следствие ходатайствует о его аресте.

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение задержанному по делу об обрушении дома в Ижевске Александру Копытову.

Как сообщила в субботу «Интерфаксу» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

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«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметила она.

Угловой подъезд панельного, 9-этажного, 6-подъездного жилого дома в Ижевске по улице Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи.

В результате обрушения погибли семь человек.

Накануне в СКР сообщили, что в отношении задержанного в Ижевске Копытова возбуждено дело по статье об убийстве; у следствия имеются сомнения в его психическом здоровье, ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что, по версии следствия, Копытов умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя.

В субботу власти Удмуртии сняли режим ЧС, введенный после обрушения дома в Ижевске. Аварийно-спасательные работы на месте трагедии завершились в пятницу вечером.

Справка
Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов из-за взрыва газа — в справке «Ъ».

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