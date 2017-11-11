Посетителей «Мега-Парнас» эвакуировали из-за сообщения о возгорании

Срочная эвакуация всех посетителей торгового центра «Мега-Парнас» началась в субботу около 17:00. Как передают очевидцы, по громкой связи всех попросили покинуть здание.

— По громкой связи объявили «код 1000, — сообщает с места событий один из очевидцев, — из-за чего на выходах образовалась давка.

Таким образом персонал ТРЦ, во избежание паники, сообщают коллегам о пожаре или задымлении в помещении.

— Да, сообщение было, эвакуация уже закончена, все работает в стандартном режиме, — прокомментировали «Комсомольской правде» сотрудница «Мега-Парнас».

Спустя всего 15 минут покупатели смогли вернуться и продолжить наслаждаться выходным днем.