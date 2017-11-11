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18:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Посетителей «Мега-Парнас» эвакуировали из-за сообщения о возгорании

Всех покупателей по громкой связи просили покинуть ТРЦ.

Срочная эвакуация всех посетителей торгового центра «Мега-Парнас» началась в субботу около 17:00. Как передают очевидцы, по громкой связи всех попросили покинуть здание.

— По громкой связи объявили «код 1000, — сообщает с места событий один из очевидцев, — из-за чего на выходах образовалась давка.

Таким образом персонал ТРЦ, во избежание паники, сообщают коллегам о пожаре или задымлении в помещении.

— Да, сообщение было, эвакуация уже закончена, все работает в стандартном режиме, — прокомментировали «Комсомольской правде» сотрудница «Мега-Парнас».

Спустя всего 15 минут покупатели смогли вернуться и продолжить наслаждаться выходным днем.

Не исключено, что проходила проверка или пожар был настолько мал, что его тут же потушили своими силами. К слову, очевидцы об эвакуации не сообщают, но и заветной фразы «действие кода 1000 прекращено» не слышали.

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