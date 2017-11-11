Подростка из Сызрани подозревают в ограблении пьяного мужчины
В Сызрани 17-летнего местного жителя подозревают в грабеже, сообщает
В Сызрани 17-летнего местного жителя подозревают в грабеже, сообщает
В полицию обратился 25-летний мужчина. По словам пострадавшего, когда он возвращался из кафе, около дома на ул. Жуковского неизвестный парень подошел, несколько раз ударил его и отобрал мобильник стоимостью 5 тыс. рублей.
По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого подростка. По версии оперативников, он заметил нетрезвого потерпевшего, когда тот выходил из заведения, и решил, что мужчина не сможет оказать сопротивления. Похищенный телефон подозреваемый сдал в ломбард.
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.