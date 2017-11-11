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17:46 (мск), источник: Newtimes.kz

Погиб рабочий, сорвавшись с 7 этажа строящегося здания в Усть-Каменогорске

Несчастный случай на одной из строек Усть-Каменогорска, в результате которого погиб 44-летний рабочий, произошел 10 ноября, в 11−30, передает сайт 16news.kz.

Источник: Newtimes.kz

Как стало известно, во время проведения строительных работ, находясь на высоте седьмого этажа строящегося здания, сорвался разнорабочий ТОО «Курчум курылыс», 1973 года рождения. Смерть наступила до приезда машины скорой медицинской помощи. В настоящий момент ведется следствие. Как сообщается, погибший рабочий проживал в селе Привольное.

Заведующий ПТС отдела строительства Усть-Каменогорска Мадияр Абылханов сообщил информацию об объекте, где в результате несчастного случая погиб рабочий.

«Касательно несчастного случая на объекте «Строительство 9-этажного жилого дома по улице Верхняя Магистраль в городе Усть-Каменогорск, ВКО». Заказчиком жилого дома на 162 квартиры, с общей площадью 12810 кв метров, является АО «Байтерек Девелопмент», подрядная организация — ТОО «Курылыс Гарант», — сказал Мадияр Абылханов.

Все обстоятельства произошедшего выяснит следствие.

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