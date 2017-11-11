Погиб рабочий, сорвавшись с 7 этажа строящегося здания в Усть-Каменогорске

Как стало известно, во время проведения строительных работ, находясь на высоте седьмого этажа строящегося здания, сорвался разнорабочий ТОО «Курчум курылыс», 1973 года рождения. Смерть наступила до приезда машины скорой медицинской помощи. В настоящий момент ведется следствие. Как сообщается, погибший рабочий проживал в селе Привольное.