Погиб рабочий, сорвавшись с 7 этажа строящегося здания в Усть-Каменогорске
Несчастный случай на одной из строек
Несчастный случай на одной из строек
Как стало известно, во время проведения строительных работ, находясь на высоте седьмого этажа строящегося здания, сорвался разнорабочий ТОО «Курчум курылыс», 1973 года рождения. Смерть наступила до приезда машины скорой медицинской помощи. В настоящий момент ведется следствие. Как сообщается, погибший рабочий проживал в селе Привольное.
Заведующий ПТС отдела строительства
«Касательно несчастного случая на объекте «Строительство 9-этажного жилого дома по улице Верхняя Магистраль в городе
Все обстоятельства произошедшего выяснит следствие.