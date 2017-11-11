В Калининграде разыскивается 16-летний подросток, ушедший из дома еще в среду
Всех, кто знает, где он, полиция просит откликнуться.
Всех, кто знает, где он, полиция просит откликнуться.
Управление МВД России по Калининграду разыскивает 16-летнего Никиту Лещенко. Он ушел из дома вечером в среду и до сих пор не вернулся, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Приметы разыскиваемого: на вид 15−16 лет, рост около 176 см, глаза голубые, волосы
Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит позвонить по телефонам 8 (4012) 554−506, 02 или 102.