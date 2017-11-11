Смерть похищенной из Актобе невесты расследуют в Атырау

Как стало известно из социальных сетей, случай кражи жителем Атырау невесты — студентки из Актобе произошел четыре месяца назад. Сделано это было с соблюдением обычаев. Однако свадьба состоялась. Вместо объявления дня свадьбы, близким девушки сообщили, что она умерла.