Смерть похищенной из Актобе невесты расследуют в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Смерть похищенной из Актобе невесты расследуют в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Смерть похищенной из Актобе невесты расследуют в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как стало известно из социальных сетей, случай кражи жителем Атырау невесты — студентки из Актобе произошел четыре месяца назад. Сделано это было с соблюдением обычаев. Однако свадьба состоялась. Вместо объявления дня свадьбы, близким девушки сообщили, что она умерла.
«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 105 УК РК Доведение до самоубийства», — сообщили в