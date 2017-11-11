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18:18 (мск), источник: Kazinform

Смерть похищенной из Актобе невесты расследуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Смерть похищенной из Актобе невесты расследуют в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно из социальных сетей, случай кражи жителем Атырау невесты — студентки из Актобе произошел четыре месяца назад. Сделано это было с соблюдением обычаев. Однако свадьба состоялась. Вместо объявления дня свадьбы, близким девушки сообщили, что она умерла.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 105 УК РК Доведение до самоубийства», — сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.

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