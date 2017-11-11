Полиция проверяет информацию о нападении рыси на ребенка в Самаре
В МВД сообщили, что в полицию заявлений от родителей ребенка не поступало, проверяется размещенная в интернете информация.
В МВД сообщили, что в полицию заявлений от родителей ребенка не поступало, проверяется размещенная в интернете информация.
САМАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Самарская полиция проводит проверку размещенной в соцсетях информации о нападении рыси на ребенка. Об этом ТАСС сообщили в субботу в
«Заявления по данному инциденту от родителей ребенка в полицию не поступало. Правоохранители проводят проверку размещенной в интернете информации о якобы произошедшем в Самаре нападении рыси на ребенка», — отметил собеседник агентства.
Как сообщила ТАСС жительница Самары Ольга Китлина, рысь напала на ее семилетнего сына 6 ноября во время прогулки в Красноглинском районе города. В результате мальчик был госпитализирован в областную больницу с ранениями лица. В субботу ребенка выписали домой, но ему еще придется пройти дополнительный курс терапии.
Ранее жители самарского поселка Красная Глинка неоднократно размещали в соцсетях сообщения о рыси, которую видели пробегающей по местным улицам.