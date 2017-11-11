Полиция проверяет информацию о нападении рыси на ребенка в Самаре

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Самарская полиция проводит проверку размещенной в соцсетях информации о нападении рыси на ребенка. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

«Заявления по данному инциденту от родителей ребенка в полицию не поступало. Правоохранители проводят проверку размещенной в интернете информации о якобы произошедшем в Самаре нападении рыси на ребенка», — отметил собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС жительница Самары Ольга Китлина, рысь напала на ее семилетнего сына 6 ноября во время прогулки в Красноглинском районе города. В результате мальчик был госпитализирован в областную больницу с ранениями лица. В субботу ребенка выписали домой, но ему еще придется пройти дополнительный курс терапии.