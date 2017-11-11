В Воронеже после выхода с работы пропал 20-летний парень

Источник: Вести - Воронеж

Молодой человек вышел с базы на улице Пешестрелецкой в Юго-Западном районе и должен был поехать в ТЦ «Галерея Чижова» встретиться с неким приятелем Сергеем. Произошла встреча или нет — никто из родственников не знает, рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» сестра Дмитрия Валентина Залевская в субботу, 11 ноября. Родственники пока не обращались в полицию с заявлением о пропаже.

В день исчезновения парень оставил телефон на работе. По словам сестры, примерно в 14:25 пятницы, 10 ноября, кто-то включил сотовый Дмитрия. Валентина сразу попыталась позвонить, но абонент уже был недоступен.

— Он раньше уходил куда-то из дома к друзьям, но всегда оставался на связи, заходил в соцсети, давал знать, где он и всё ли в порядке. А тут уже шесть дней ничего, — рассказала Валентина Залевская.

Дмитрий Лазутин ростом примерно 160 см, спортивного телосложения. В день исчезновения парень был одет в светлые джинсы, тёмно-синюю футболку, коричневую куртку.

Родные пропавшего парня попросили всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия, сообщить по телефонам: 8 977 845 09 00 (сестра Валентина), 8 904 213 19 86 (брат Илья) и 8 951 565 83 69 (брат Александр).