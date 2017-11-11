В Воронеже после выхода с работы пропал 20-летний парень
Дмитрий Лазутин не выходит на связь с 5 ноября. Дмитрий Лазутин исчез в Воронеже после выхода с работы в воскресенье, 5 ноября.
Дмитрий Лазутин не выходит на связь с 5 ноября. Дмитрий Лазутин исчез в Воронеже после выхода с работы в воскресенье, 5 ноября.
Молодой человек вышел с базы на улице Пешестрелецкой в
В день исчезновения парень оставил телефон на работе. По словам сестры, примерно в 14:25 пятницы, 10 ноября,
— Он раньше уходил
Дмитрий Лазутин ростом примерно 160 см, спортивного телосложения. В день исчезновения парень был одет в светлые джинсы,
Родные пропавшего парня попросили всех, кто обладает
Дарья Крымова