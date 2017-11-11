В Калининграде кусок штукатурки с фасада разбил машину
По словам очевидцев, в доме № 107 по улице Багратиона это не первый случай.
По словам очевидцев, в доме № 107 по улице Багратиона это не первый случай.
В областном центре на улице Багратиона обвалившийся с фасада дома № 107 кусок штукатурки упал на припаркованный автомобиль. Об этом Клопс.Ru в субботу, 11 ноября сообщил жилец дома Евгений Горовой.
По свидетельству очевидца, обвалившийся фрагмент отделки был такой величины, что разбил в автомобиле заднее стекло и помял кузов. Накануне похожий инцидент произошёл с одним из соседей, говорит Горовой. Ему повезло больше, лобовое стекло его машины выдержало, хотя и дало трещину.
Больше всего жильца осыпающегося дома ещё досоветской постройки беспокоит то, что прямо напротив находится школа, мимо постоянно ходят дети.
«С фасада постоянно
По словам Евгения, их дом находится в ведении УКБР-4. В субботу получить комментарий в управляющей компании не удалось.