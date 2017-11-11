В Калининграде кусок штукатурки с фасада разбил машину

Источник: Евгений Горовой

В областном центре на улице Багратиона обвалившийся с фасада дома № 107 кусок штукатурки упал на припаркованный автомобиль. Об этом Клопс.Ru в субботу, 11 ноября сообщил жилец дома Евгений Горовой.

По свидетельству очевидца, обвалившийся фрагмент отделки был такой величины, что разбил в автомобиле заднее стекло и помял кузов. Накануне похожий инцидент произошёл с одним из соседей, говорит Горовой. Ему повезло больше, лобовое стекло его машины выдержало, хотя и дало трещину.

Больше всего жильца осыпающегося дома ещё досоветской постройки беспокоит то, что прямо напротив находится школа, мимо постоянно ходят дети.

«С фасада постоянно что-то сыплется, падает. Дети мимо в школу ходят. У меня у самого маленький ребёнок, страшно во двор выпустить. До управляющей компании не дозвониться, чтобы хотя бы объяснили, когда и какие меры они принимать будут. А если в следующий раз кому-нибудь на голову такое вот прилетит?» — переживает Горовой.