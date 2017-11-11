Стали известны подробности ДТП на Авроры/Промышленности, в котором пострадали 4 человека
В ГУ МВД по Самарской области сообщили подробности аварии, которая произошла сегодня, 11 ноября, на пересечении улиц Авроры и Промышленности в Самаре.
В ГУ МВД по Самарской области сообщили подробности аварии, которая произошла сегодня, 11 ноября, на пересечении улиц Авроры и Промышленности в Самаре.
По предварительным данным ГИБДД, в столкновении автомобилей BMW и «Лада Гранта» пострадали четыре человека: оба водителя, а также два пассажира, в числе которых годовалый ребенок. У малыша констатировали травму головы. Как выяснили сотрудники полиции, ребенок находился на заднем сиденье ВАЗовской легковушки без детского удерживающего устройства на руках у матери.
В настоящий момент пострадавшие госпитализированы. Полицейские проводят по факту ДТП проверку и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.