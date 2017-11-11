Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в "кучу украинских болтов и гаек"
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Теракт в Нью-Йорке
19:51 (мск), источник: Pro Город Самара

Стали известны подробности ДТП на Авроры/Промышленности, в котором пострадали 4 человека

В ГУ МВД по Самарской области сообщили подробности аварии, которая произошла сегодня, 11 ноября, на пересечении улиц Авроры и Промышленности в Самаре.

По предварительным данным ГИБДД, в столкновении автомобилей BMW и «Лада Гранта» пострадали четыре человека: оба водителя, а также два пассажира, в числе которых годовалый ребенок. У малыша констатировали травму головы. Как выяснили сотрудники полиции, ребенок находился на заднем сиденье ВАЗовской легковушки без детского удерживающего устройства на руках у матери.

В настоящий момент пострадавшие госпитализированы. Полицейские проводят по факту ДТП проверку и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
«Не вышли из кризиса»: о чем Путин и Трамп говорили во Вьетнаме
Сборная России по футболу проиграла команде Аргентины
СМИ узнали про письмо КНДР Путину о планах нанести удар по США
В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с РФ
Обвиняемый по делу о взрыве жилого дома в Ижевске арестован
СМИ: телеведущий Борис Ноткин найден мертвым
Сотрудница заповедника объяснила массовую гибель нерп на Байкале
Спорт
Россия проиграла Аргентине в товарищеском матче Сборная России очень хотела, но не сумела выстрадать ничью в матче с Аргентиной — и все равно лучшим игроком у нашей команды стал вратарь Игорь Акинфеев
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь