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20:19 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве жилого дома в Ижевске

Суд постановил оставить Александра Копытова под стражей на два месяца.

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ИЖЕВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ижевска арестовал на два месяца Александра Копытова, который обвиняется в совершении взрыва, приведшего к частичному обрушению жилого дома, с целью убийства жильцов.

«Оставить Копытова под стражей на два месяца, до 10 января 2018 года», — огласил судья решение, передает корреспондент ТАСС.

По словам следователя Евгения Китаева, принимая во внимание особо тяжкий характер инкриминируемых Копытову преступлений, а также предпринятые им попытки скрыться, арест является единственной разумной мерой пресечения. Сам Копытов согласился с ходатайством следствия об аресте.

Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома на улице Удмуртской в Ижевске произошло днем 9 ноября. В результате трагедии погибли семь человек, в том числе двое детей, еще три подростка пострадали. В Удмуртии 11 и 12 ноября объявлены днями траура.

Справка
Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов из-за взрыва газа — в справке «Ъ».

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