Стороженко о враче, отказавшемся принять 8-летнего ребенка: «Без наказания не обойдется»

Омичка рассказала, что 8-летний брат пробил голову, но когда родственники на своей машине привезли его в больницу, медперсонал отказал в помощи. Врач заявил, что, поскольку это ребенок, нужно обращаться в детскую ГКБ № 3 на Магистральной, что и пришлось сделать, вызвав скорую помощь.

Как заявил Стороженко, по данному факту с утра проводится служебная проверка.

«То, что доктора так не должны были делать — это сто процентов. Помимо наших приказов, существуют приказы Минздрава России об оказании скорой и неотложной помощи в ближайшей больнице. Куда привезли — нужно там помощь оказать.

Ребенка, конечно, нужно было осмотреть, слава Богу, ничего плохого не случилось. А если бы, не дай Бог, что-то тяжелое было бы? Травма оказалась не сильная, наложили швы, сделали все обследования: энцефалографию, рентген и так далее, претензий у родителей в этом плане нет.

Врач, которая отказалась осмотреть ребенка, будет от работы отстранена, подчеркнул министр. Есть вопросы и к тем, кто должен контролировать её работу.

«Это молодой специалист, у таких докторов есть кураторы. Будем разбираться, куда смотрел старший наставник, почему такое решение было принято -совершенно неправильное. Кто был старший на дежурстве, почему он не включился — или он не знал, или не захотел, или в это время его не было в отделении?», — заявил Стороженко.

Результаты проверки станут известны уже в начале следующей недели.