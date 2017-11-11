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23:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Водитель иномарки снёс светофор возле ТРК «Алмаз» в Челябинске

Автомобиль изменил траекторию движения после наезда фуры.

Водитель иномарки снёс светофор возле ТРК «Алмаз», сообщают корреспонденту «АиФ-Челябинск» очевидцы.

ДТП произошло сегодня, 11 ноября, около 16:30. По предварительной информации, в автомобиль Kia Rio въехал большегруз, в результате столкновения машина изменила траекторию движения и врезалась в светофор.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Водитель ехал, не превышая скорость, его фура толкнула слева», — рассказывает очевидец Мария.

Около 21:15 машину увезли на эвакуаторе, информация о пострадавших не уточняется.

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