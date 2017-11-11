Телеканал «ТВ Центр» соболезнует в связи со смертью Бориса Ноткина
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Руководство и коллектив телеканала «ТВ Центр», где телеведущий Борис Ноткин проработал 20 лет, выразили соболезнования в связи с его гибелью.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Руководство и коллектив телеканала «ТВ Центр», где телеведущий Борис Ноткин проработал 20 лет, выразили соболезнования в связи с его гибелью.
Бориса Ноткина обнаружили мертвым в Подмосковье, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, журналист совершил самоубийство.
«Руководство и коллектив телеканала “ТВ Центр” выражают глубокие соболезнования семье Бориса Исаевича Ноткина в связи с его трагической кончиной», — говорится в переданном РИА Новости заявлении.
На телеканале отмечают, что программы Ноткина пользовались неизменным успехом у телезрителей.
«Непревзойденный интервьюер, он легко находил общий язык со всеми гостями. Его любили и уважали все коллеги без исключения. В этот трагический момент мы скорбим вместе с родными Бориса Исаевича и переживаем с ними невосполнимую утрату», — подчеркивается в тексте.
В сообщении на сайте телеканала указывается, что Ноткин, которому в этом году исполнилось 75 лет, в последнее время «был тяжело болен».
В 1997 году с образованием канала «ТВ Центр» телеведущий стал делать программу «Галерея Бориса Ноткина». В 1999 году передача сменила название на «Грани», с сентября 2000 года программа стала называться «Приглашает Борис Ноткин» и выходила до марта 2015 года.