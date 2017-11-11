Пострадавшие после столкновения судов на Волге в Самаре доставлены в больницу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Двое пострадавших после столкновения маломерного и регистрового судна в акватории Волги в Самаре доставлены в городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе областного Минздрава.

''В состоянии средней степени тяжести (двое пострадавших) доставлены в больницу имени Н. И. Пирогова (городская клиническая больница — прим.)", — пояснила собеседница агентства.

Как сообщалось, 11 ноября около 16:00 мск в акватории Волги в Самаре столкнулись маломерное судно «Сильвер» и регистровое судно «Переправный-3». Следственное управление СК РФ на транспорте по ПФО начало проверку по факту случившегося.