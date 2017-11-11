Пострадавшие после столкновения судов на Волге в Самаре доставлены в больницу
Пострадавшие находятся состоянии средней степени тяжести.
Пострадавшие находятся состоянии средней степени тяжести.
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Двое пострадавших после столкновения маломерного и регистрового судна в акватории Волги в Самаре доставлены в городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в субботу в
''В состоянии средней степени тяжести (двое пострадавших) доставлены в больницу имени Н. И. Пирогова (городская клиническая больница — прим.)", — пояснила собеседница агентства.
Как сообщалось, 11 ноября около 16:00 мск в акватории Волги в Самаре столкнулись маломерное судно «Сильвер» и регистровое судно «Переправный-3». Следственное управление СК РФ на транспорте по ПФО начало проверку по факту случившегося.
По данным следствия, на маломерном судне находились шесть человек. Двое из них получили травмы. На регистровом судне было 17 пассажиров, среди них пострадавших нет.