Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
14-летний мальчик поворачивает голову на 180 градусов (видео)
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в "кучу украинских болтов и гаек"
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
10Последствия тайфуна Дамри
22:44 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Зоопарк в Уэльсе возмущен убийством сбежавшей рыси

Представители зоопарка «Borth Wild Animal Kingdom» в Уэльсе заявили, что совершенно опустошены и крайне возмущены тем, что сбежавшая ранее из зоопарка рысь была убита.

Лиллит, евразийская рысь, убежала из зоопарка в конце октября. Через несколько дней ее удалось обнаружить, но представители местного совета округа Кередигион заявили 10 ноября, что ее, как они выразились, «гуманно уничтожили».

Чиновники отметили, что, несмотря на все усилия по возвращению животного, они получили сообщения о том, что риск общественной безопасности увеличился до «серьезного».

Владельцы зоопарка осудили, как они выразились, охоту на Лиллит и ее убийство. В заявлении, опубликованном на странице Borth Wild Animal Kingdom в «Фейсбуке», говорится: «Решение убить ее не было нашим, и мы никоим образом не соглашались на это, а также не участвовали в убийстве нашей маленькой рыси. Мы совершено опустошены и возмущены тем, что произошло».

Во время загрузки произошла ошибка.

Представители зоопарка добавили, что в течение последних трех недель отслеживали и пытались поймать рысь безопасным способом и наняли на круглосуточной основе экспертов по отслеживанию и поимке животных. Они отметили, что не поскупились на затраты и приложили все усилия, чтобы найти рысь, и в четверг увидели ее под фургоном-караваном в соседнем кемпинге, который был уже закрыт на зиму.

«Все, что нам нужно было сделать, это перекинуть сетку ей через спину, и мы бы ее поймали», — говорится в заявлении. «К сожалению, один из чиновников настаивал на том, что ему нужно ее сфотографировать, чтобы подтвердить, что это именно та рысь, прежде чем разрешить нам подобраться поближе».

«Он поскользнулся и упал, поднимаясь по берегу, что напугало рысь, и она бросилась бежать мимо него и дальше — в поле».

«После бесплодных поисков нам сообщили, что из-за того, что рысь находится в густонаселенном районе, они издадут распоряжение стрелять на поражение, и у нас не хватило времени. По словам представителей местного совета, стрелкам с «современными ночными прицелами и тепловизионными камерами» было дано указание найти и застрелить Лиллит.

Однако представители Союза фермеров Уэльса (FUW) ранее высказывали опасения по поводу того, что бегство рыси не воспринималось всерьез.

Глин Робертс, президент FUW, 9 ноября написал письмо главе полиции Дайфед-Поис, призвав сделать заявление о потенциальной опасности рыси для домашнего скота. Это произошло после гибели семи овец, в чем могла быть повинна эта рысь.

«Очень важно, чтобы полиция и другие власти предприняли активные меры для предупреждения людей или поимки беглого животного, — отметил он. — Многие из наших членов считают, что власти относятся к этой проблеме недостаточно серьезно».

Во время загрузки произошла ошибка.

Совет округа Кередигион 10 ноября заявил, что рысь оказалась в населенной местности, и нужно было действовать решительно. «Безопасность общественности имеет первостепенное значение», — говорится в заявлении совета.

Сотрудники зоопарка, который был закрыт после побега Лиллит, все это время пытались ее поймать. Предполагается, что она убежала, совершив «гигантский прыжок» через электрифицированный забор.

С тех пор дикую кошку видели несколько раз, но поймать ее никак не удавалось. В какой-то момент даже предполагалось, что она прячется в кустах возле зоопарка.

Представители местного совета округа Кередигион и полицейского отделения Дайфед-Поис заявили, что они попытались принять ряд мер, чтобы захватить рысь, в том числе расставив ловушки с наживкой.

Местный совет также сообщил, что в этом месяце проведет инспекцию зоопарка.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Зачем Собчак приехала к студентам и почему они ее освистали
«Не вышли из кризиса»: о чем Путин и Трамп говорили во Вьетнаме
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
СМИ узнали про письмо КНДР Путину о планах нанести удар по США
В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с РФ
Обвиняемый по делу о взрыве жилого дома в Ижевске арестован
Сборная России по футболу проиграла команде Аргентины
В Непале погиб бейсджампер Валерий Розов
Спорт
Сборная России проиграла аргентинцам в обновленных «Лужниках» Согласно официальной информации, игра с аргентинцами стала самым посещаемым домашним матчем сборной России в истории
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь