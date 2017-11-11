Зоопарк в Уэльсе возмущен убийством сбежавшей рыси

Лиллит, евразийская рысь, убежала из зоопарка в конце октября. Через несколько дней ее удалось обнаружить, но представители местного совета округа Кередигион заявили 10 ноября, что ее, как они выразились, «гуманно уничтожили».

Чиновники отметили, что, несмотря на все усилия по возвращению животного, они получили сообщения о том, что риск общественной безопасности увеличился до «серьезного».

Владельцы зоопарка осудили, как они выразились, охоту на Лиллит и ее убийство. В заявлении, опубликованном на странице Borth Wild Animal Kingdom в «Фейсбуке», говорится: «Решение убить ее не было нашим, и мы никоим образом не соглашались на это, а также не участвовали в убийстве нашей маленькой рыси. Мы совершено опустошены и возмущены тем, что произошло».

Представители зоопарка добавили, что в течение последних трех недель отслеживали и пытались поймать рысь безопасным способом и наняли на круглосуточной основе экспертов по отслеживанию и поимке животных. Они отметили, что не поскупились на затраты и приложили все усилия, чтобы найти рысь, и в четверг увидели ее под фургоном-караваном в соседнем кемпинге, который был уже закрыт на зиму.

«Все, что нам нужно было сделать, это перекинуть сетку ей через спину, и мы бы ее поймали», — говорится в заявлении. «К сожалению, один из чиновников настаивал на том, что ему нужно ее сфотографировать, чтобы подтвердить, что это именно та рысь, прежде чем разрешить нам подобраться поближе».

«Он поскользнулся и упал, поднимаясь по берегу, что напугало рысь, и она бросилась бежать мимо него и дальше — в поле».

«После бесплодных поисков нам сообщили, что из-за того, что рысь находится в густонаселенном районе, они издадут распоряжение стрелять на поражение, и у нас не хватило времени. По словам представителей местного совета, стрелкам с «современными ночными прицелами и тепловизионными камерами» было дано указание найти и застрелить Лиллит.

Однако представители Союза фермеров Уэльса (FUW) ранее высказывали опасения по поводу того, что бегство рыси не воспринималось всерьез.

Глин Робертс, президент FUW, 9 ноября написал письмо главе полиции Дайфед-Поис, призвав сделать заявление о потенциальной опасности рыси для домашнего скота. Это произошло после гибели семи овец, в чем могла быть повинна эта рысь.

«Очень важно, чтобы полиция и другие власти предприняли активные меры для предупреждения людей или поимки беглого животного, — отметил он. — Многие из наших членов считают, что власти относятся к этой проблеме недостаточно серьезно».

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Совет округа Кередигион 10 ноября заявил, что рысь оказалась в населенной местности, и нужно было действовать решительно. «Безопасность общественности имеет первостепенное значение», — говорится в заявлении совета.

Сотрудники зоопарка, который был закрыт после побега Лиллит, все это время пытались ее поймать. Предполагается, что она убежала, совершив «гигантский прыжок» через электрифицированный забор.

С тех пор дикую кошку видели несколько раз, но поймать ее никак не удавалось. В какой-то момент даже предполагалось, что она прячется в кустах возле зоопарка.

Представители местного совета округа Кередигион и полицейского отделения Дайфед-Поис заявили, что они попытались принять ряд мер, чтобы захватить рысь, в том числе расставив ловушки с наживкой.

Местный совет также сообщил, что в этом месяце проведет инспекцию зоопарка.