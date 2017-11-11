Под Новороссийском при спуске с перевала произошло массовое ДТП
Авария с участием двух многотонных грузовиков в поселке Верхнебанском парализовала движение на трассе Краснодар — Новороссийск вечером 10 ноября.
Авария с участием двух многотонных грузовиков в поселке Верхнебанском парализовала движение на трассе Краснодар — Новороссийск вечером 10 ноября.
ДТП произошло около 17.20 на спуске с перевала перед светофором в населенном пункте.
В столкновении пострадали как минимум четыре автомобиля, две легковых иномарки, грузовики КамАЗ и «Фредлайнер» с полуприцепами. Один из них был гружен фасолью.
Пострадавших в аварии нет. Точные причины происшествия станут известны после проведения проверки.
Пробка на трассе растянулась на несколько километров, сообщает «КП-Кубань».