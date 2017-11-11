Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
7 неловких вопросов сексологу
Стало известно, когда у Ирины Шейк появится второй ребенок
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Не только сатирик: кем еще был Михаил Задорнов
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
РФ спасла мощный бомбардировщик от превращения в кучу гаек - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
10Последствия тайфуна Дамри
23:21 (мск), источник: Югополис

Под Новороссийском при спуске с перевала произошло массовое ДТП

Авария с участием двух многотонных грузовиков в поселке Верхнебанском парализовала движение на трассе Краснодар — Новороссийск вечером 10 ноября.

Источник: Югополис

ДТП произошло около 17.20 на спуске с перевала перед светофором в населенном пункте.

В столкновении пострадали как минимум четыре автомобиля, две легковых иномарки, грузовики КамАЗ и «Фредлайнер» с полуприцепами. Один из них был гружен фасолью.

Пострадавших в аварии нет. Точные причины происшествия станут известны после проведения проверки.

Пробка на трассе растянулась на несколько километров, сообщает «КП-Кубань».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Взлом технологии Face ID у iPhone X показали на видео
«Не вышли из кризиса»: о чем Путин и Трамп говорили во Вьетнаме
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
СМИ узнали про письмо КНДР Путину о планах нанести удар по США
В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с РФ
Обвиняемый по делу о взрыве жилого дома в Ижевске арестован
Сборная России по футболу проиграла команде Аргентины
В Непале погиб бейсджампер Валерий Розов
Спорт
Сборная России проиграла аргентинцам в обновленных «Лужниках» Согласно официальной информации, игра с аргентинцами стала самым посещаемым домашним матчем сборной России в истории
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь