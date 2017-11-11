Под Новороссийском при спуске с перевала произошло массовое ДТП

Источник: Югополис

ДТП произошло около 17.20 на спуске с перевала перед светофором в населенном пункте.

В столкновении пострадали как минимум четыре автомобиля, две легковых иномарки, грузовики КамАЗ и «Фредлайнер» с полуприцепами. Один из них был гружен фасолью.

Пострадавших в аварии нет. Точные причины происшествия станут известны после проведения проверки.