В центре Сочи такси насмерть сбило двух женщин
Они переходили дорогу рядом с надземным пешеходным переходом.
Они переходили дорогу рядом с надземным пешеходным переходом.
Авария с летальным исходом произошла около 8 часов вечера в субботу, 11 ноября, в Центральном районе Сочи.
По информации свидетелей случившегося,
Кроме того, стало известно, что в микрорайоне Мацеста этим вечером произошло ДТП с участие трех автомобилей. В результате аварии одна из машин сгорела. Информации о пострадавших нет, сообщают «Вести Сочи».