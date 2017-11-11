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23:19 (мск), источник: Югополис

В центре Сочи такси насмерть сбило двух женщин

Они переходили дорогу рядом с надземным пешеходным переходом.

Авария с летальным исходом произошла около 8 часов вечера в субботу, 11 ноября, в Центральном районе Сочи.

По информации свидетелей случившегося, машина-такси марки Renault Logan насмерть задавила двух женщин, пересекавших дорогу в неположенном месте (рядом расположен надземный пешеходный переход). На место ДТП прибыли полицейские и врачи скорой медицинской помощи. Другие обстоятельства произошедшего пока не известны.

Кроме того, стало известно, что в микрорайоне Мацеста этим вечером произошло ДТП с участие трех автомобилей. В результате аварии одна из машин сгорела. Информации о пострадавших нет, сообщают «Вести Сочи».

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