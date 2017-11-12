Пропавшего в Воронеже 20-летнего парня нашли в следственном изоляторе

Пропавшего после выхода с работы 20-летнего Дмитрия Лазутина нашли живым. Известно, что он находится в следственном изоляторе, сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» сестра парня Валентина Залевская в воскресенье, 12 ноября. Другие обстоятельства случившегося не разглашаются по просьбе родных.

По словам сестры Дмитрия, главное, что парень нашёлся живым и его жизни ничего не угрожает.

Дмитрий Лазутин исчез в Воронеже после выхода с работы в воскресенье, 5 ноября. Молодой человек вышел с базы на улице Пешестрелецкой в Юго-Западном районе и должен был поехать в ТЦ «Галерея Чижова» встретиться с приятелем, но исчез.