Пропавшего в Воронеже 20-летнего парня нашли в следственном изоляторе
Дмитрий Лазутин исчез в Воронеже после выхода с работы в воскресенье, 5 ноября.
Дмитрий Лазутин исчез в Воронеже после выхода с работы в воскресенье, 5 ноября.
Пропавшего после выхода с работы 20-летнего Дмитрия Лазутина нашли живым. Известно, что он находится в следственном изоляторе, сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» сестра парня Валентина Залевская в воскресенье, 12 ноября. Другие обстоятельства случившегося не разглашаются по просьбе родных.
По словам сестры Дмитрия, главное, что парень нашёлся живым и его жизни ничего не угрожает.
Дмитрий Лазутин исчез в Воронеже после выхода с работы в воскресенье, 5 ноября. Молодой человек вышел с базы на улице Пешестрелецкой в
О местонахождении молодого человека ничего не было известно шесть дней. В субботу, 11 ноября, родственники обратились за помощью к волонтёрам