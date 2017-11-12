В Хабаровском крае действует девять термических аномалий

Источник: AP 2017

На территории Хабаровского края по последним данным действует девять термических аномалий. При этом МЧС не исключает вероятность их распространения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным главного краевого управления МЧС России, за прошедшие сутки в населённых пунктах на территории Хабаровского края спасатели ликвидировали 11 пожаров, из них два — в жилом секторе. В ликвидации пожаров приняли участие 154 человека с привлечением 44 единиц техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники.

Основными причинами бытовых пожаров, уточнили в ведомстве, являются неосторожное обращение с огнём, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора.

Также по данным космического мониторинга на территории Хабаровского края действует девять термических аномалий.

«С учётом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населённым пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края», — информируют спасатели.