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10:28 (мск), источник: Newslab.ru

В Железногорске поймали серийных воров автоаккумуляторов

Бдительный железногорец помог задержать подозреваемых в серии краж автомобильных запчастей.

Бдительный железногорец помог задержать подозреваемых в серии краж автомобильных запчастей.

В дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО Железногорск в ночное время позвонил местный житель, который заметил, как двое мужчин в темной одежде переносят автомобильное электрооборудование. На место был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы, а также патруль Росгвардии.

Благодаря совместным действиям двух правоохранительных ведомств злоумышленники были задержаны. Полицейские изъяли у них три аккумуляторных батареи от автомобилей российского производства. В ходе осмотра дворовых территорий, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили поврежденные транспортные средства. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Полицейские установили личности потерпевших и приняли заявления от автовладельцев.

Сотрудники полиции установили, что на территорию Железногорска мужчины проникли незаконно. За нарушение режима ЗАТО они привлечены к административной ответственности.

Следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в отношении мужчин 1979 и 1989 г. р. возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время руководством Межмуниципального управления решается вопрос о поощрении жителя Железногорска, который сообщил в полицию о подозрительных лицах.

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