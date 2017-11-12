В Железногорске поймали серийных воров автоаккумуляторов
Бдительный железногорец помог задержать подозреваемых в серии краж автомобильных запчастей.
Бдительный железногорец помог задержать подозреваемых в серии краж автомобильных запчастей.
Бдительный железногорец помог задержать подозреваемых в серии краж автомобильных запчастей.
В дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО Железногорск в ночное время позвонил местный житель, который заметил, как двое мужчин в темной одежде переносят автомобильное электрооборудование. На место был направлен ближайший наряд
Благодаря совместным действиям двух правоохранительных ведомств злоумышленники были задержаны. Полицейские изъяли у них три аккумуляторных батареи от автомобилей российского производства. В ходе осмотра дворовых территорий, сотрудники
Сотрудники полиции установили, что на территорию Железногорска мужчины проникли незаконно. За нарушение режима ЗАТО они привлечены к административной ответственности.
Следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в отношении мужчин 1979 и 1989 г. р. возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время руководством Межмуниципального управления решается вопрос о поощрении жителя Железногорска, который сообщил в полицию о подозрительных лицах.