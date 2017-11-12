На трассе в Приморье вспыхнул бензовоз
На 98-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань в Анучинском районе Приморья загорелся бензовоз, перевозивший пять тонн дизельного топлива.
На 98-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань в Анучинском районе Приморья загорелся бензовоз, перевозивший пять тонн дизельного топлива.
— Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 22.37 по местному времени, — сообщили «РГ» в
Они оцепили участок дороги и приступили к тушению машины. В 23.03 возгорание удалось локализовать, в 01.24 огонь был полностью потушен. Водитель не пострадал.
По предварительным данным, бензовоз загорелся