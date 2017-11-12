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07:34 (мск), источник: "Российская газета"

На трассе в Приморье вспыхнул бензовоз

На 98-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань в Анучинском районе Приморья загорелся бензовоз, перевозивший пять тонн дизельного топлива.

— Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 22.37 по местному времени, — сообщили «РГ» в пресс-службе краевого управления МЧС. — На место ЧП незамедлительно выехали огнеборцы.

Они оцепили участок дороги и приступили к тушению машины. В 23.03 возгорание удалось локализовать, в 01.24 огонь был полностью потушен. Водитель не пострадал.

По предварительным данным, бензовоз загорелся из-за заклинивших тормозных колодок.

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