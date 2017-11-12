Фото: Два человека погибли при столкновении двух грузовиков в Пестречинском районе
(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Два человека погибли в ДТП в Пестречинском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Два человека погибли в ДТП в Пестречинском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в
Дорожное происшествие случилось вблизи села Екатериновка на 868-м километре трассы М7 «Волга». Сообщение о ДТП поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Пестречинском районе в 11.30.
На трассе столкнулись грузовик «ДАФ» из Татарстана, который вез кирпич, и «Мерседес» с номерами
На место аварии выезжали пожарные отдельного поста из Шалей, спасатели Казанского
Пожарные смыли с дороги разлившееся из грузовиков топливо.