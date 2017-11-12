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10:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: Два человека погибли при столкновении двух грузовиков в Пестречинском районе

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Два человека погибли в ДТП в Пестречинском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Дорожное происшествие случилось вблизи села Екатериновка на 868-м километре трассы М7 «Волга». Сообщение о ДТП поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Пестречинском районе в 11.30.

На трассе столкнулись грузовик «ДАФ» из Татарстана, который вез кирпич, и «Мерседес» с номерами Санкт-Петербурга. Оба водителя большегрузов от полученных травм скончались на месте.

На место аварии выезжали пожарные отдельного поста из Шалей, спасатели Казанского поисково-спасательного отряда, сотрудники ГИБДД и медики. Спасатели извлекли из разбитых автомобилей тела погибших мужчин — 55-летнего водителя «ДАФ» и водителя «Мерседеса».

Пожарные смыли с дороги разлившееся из грузовиков топливо.

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