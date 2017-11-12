Подача электричества в Министерство обороны возобновлена
Поздно вечером 11 ноября было восстановлено электроснабжение здания Министерства обороны. Об этом около полуночи сообщил акимат Астаны в Facebook.
Поздно вечером 11 ноября было восстановлено электроснабжение здания Министерства обороны. Об этом около полуночи сообщил акимат Астаны в Facebook.
«Возобновлена подача электричества в здание Министерства обороны РК, — говорится в информации от местных властей. — На данный момент ситуация по отсутствию света на некоторых объектах левого берега Астаны почти разрешена, часами ранее электричество подали в Нацбиблиотеку, монумент “Байтерек” и БЦ “Изумрудный квартал”».
11 ноября около 13 часов на Левом берегу произошла серьезная авария, в результате которой без электричества остались Байтерек, здание минобороны, Национальная библиотека, ТРЦ «Керуен». Аким Астаны Асет Исекешев принес горожанам извинения за неудобства.