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07:13 (мск), источник: 365info.kz

Подача электричества в Министерство обороны возобновлена

Поздно вечером 11 ноября было восстановлено электроснабжение здания Министерства обороны. Об этом около полуночи сообщил акимат Астаны в Facebook.

Источник: 365info.kz

«Возобновлена подача электричества в здание Министерства обороны РК, — говорится в информации от местных властей. — На данный момент ситуация по отсутствию света на некоторых объектах левого берега Астаны почти разрешена, часами ранее электричество подали в Нацбиблиотеку, монумент “Байтерек” и БЦ “Изумрудный квартал”».

11 ноября около 13 часов на Левом берегу произошла серьезная авария, в результате которой без электричества остались Байтерек, здание минобороны, Национальная библиотека, ТРЦ «Керуен». Аким Астаны Асет Исекешев принес горожанам извинения за неудобства.

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