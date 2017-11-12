Подача электричества в Министерство обороны возобновлена

«Возобновлена подача электричества в здание Министерства обороны РК, — говорится в информации от местных властей. — На данный момент ситуация по отсутствию света на некоторых объектах левого берега Астаны почти разрешена, часами ранее электричество подали в Нацбиблиотеку, монумент “Байтерек” и БЦ “Изумрудный квартал”».