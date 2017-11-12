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07:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 50-ти человек спасли на пожаре в трехэтажке в Иркутске

Возгорание произошло в одной из квартир.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники МЧС спасли на пожаре 13 жильцов многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта в Иркутске сегодня ночью, 12 ноября. Еще 43 человека смогли эвакуироваться самостоятельно по лестничному маршу. Предварительно уставлено, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

На момент прибытия огнеборцев горела квартира на втором этаже. Жильцы квартиры напротив, вызвавшие пожарных, оказались в смертельной дымовой ловушке, покинуть помещение у них не было возможности. Пожарные звена газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке и тушению. В то же время спасательная операция развернулась снаружи дома: при помощи автолестницы огнеборцы спасли 13 жильцов верхних этажей. Огонь потушили в считанные минуты, а ликвидация последствий пожара продолжалась в течение двух часов.

«В результате пожара в квартире повреждены домашние вещи на площади 20 кв. метров, а также межэтажное перекрытие. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем. Как рассказали позже жильцы дома, хозяин комнаты вел асоциальный образ жизни, вместе с приятелями распивал спиртное и нередко курил в помещении», — говорится в сообщении пресс-службы.

С начала года по причине неосторожного обращения с огнем при курении в Иркутской области произошло 103 пожара, по вине курильщиков погибло 25 человек.

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