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08:56 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский военнослужащий погиб в Сирии

Мужчина больше года служил на Ближнем Востоке.

Военнослужащий из Уссурийска, проходивший в Сирию военную службу, погиб в начале ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Свободную прессу.

Как сообщил источник близкий к окружению военнослужащего изданию «Амурская служба новостей», информация о гибели мужчины появилась 7 ноября. В социальных сетях приморца также появились слова соболезнования.

Как рассказал однокурсник военнослужащего, мужчина перестал выходить на связь в начале ноября. В Приморье он уже не был больше года и проходил службу в Сирии.

Отметим, что в настоящее время официально эту информацию подтвердить, как и опровергнуть — не удается. Связаться с родственниками и друзьями мужчины не получается.

В Минобороны РФ никак не комментируют данное сообщение. В свою очередь в пресс-службе Восточного военного округа информацию корреспонденту «Амурской службы новостей» также не прокомментировали, пояснив, что данный вопрос находится за пределами их компетенции.

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