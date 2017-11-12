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08:37 (мск), источник: Zakon.kz

Похищенного иностранца освободили в Алматинской области

В ходе специальной операции полицейские Алматинской области освободили иностранного гражданина, похищенного и удерживаемого преступниками в качестве заложника, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД.

Факт зарегистрирован в Илийском районе, где к местным полицейским обратился 23-летний гражданин Узбекистана, сообщивший о похищении неизвестными лицами своего старшего брата.

Как выяснилось, иностранца похитили в селе Караой, где мужчина руководил строительной бригадой на одном из строящихся объектах. Преступники с силой усадили иностранца в авто и увезли в неизвестном направлении. Позднее к родственнику похищенного поступил телефонный звонок с требованием денежного выкупа на сумму в 350 000 тенге.

«В ходе оперативных мероприятий было установлено местонахождение похищенного иностранца, которого удерживали в одном из частных домов, арендуемом преступниками в соседнем Карасайском районе. Спецоперация по освобождению заложника была проведена оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками Илийского РУВД, в результате которой иностранец-заложник возвращен родным живым и невредимым, а подозреваемые в преступлении лица задержаны» — сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Полицией задержаны пятеро жителей Южно-Казахстанской области, в возрасте 25−28 лет, подрабатывавшие в качестве наемных рабочих на строительных объектах Алматы и Алматинской области.

«Расследование по факту возбуждено сразу по трем статьям казахстанского уголовного законодательства — “Похищение человека”, “Вымогательство” и “Незаконное лишение свободы”. Все задержанные в настоящее время помещены под стражу» — дополнили в областной полиции.

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