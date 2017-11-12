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08:34 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Движение электрички задерживается на Киевском направлении МЖД по техническим причинам

Движение пригородного электропоезда задерживается на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.

«Киевское направление. Задержан поезд № 6470 (Бекасово-Москва)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительной причиной задержки поезда является отказ технических средств.

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Движение электрички задерживается на Киевском направлении МЖД по техническим причинам
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