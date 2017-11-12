Движение электрички задерживается на Киевском направлении МЖД по техническим причинам
Движение пригородного электропоезда задерживается на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом сообщает
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Движение пригородного электропоезда задерживается на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом сообщает
«Киевское направление. Задержан поезд № 6470 (Бекасово-Москва)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предварительной причиной задержки поезда является отказ технических средств.