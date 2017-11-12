Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" и оставит без хлеба
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
СМИ: что грозит водителю, если он забыл права дома
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Не только сатирик: кем еще был Михаил Задорнов
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
08:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Магазин сумок подожгли на улице Степана Разина в Иркутске

Сейчас устанавливаются виновные лица.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пожар произошел в магазине сумок на улице Степана Разина в Иркутске накануне, 11 ноября. Предварительной причиной случившегося является поджог. В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

— В результате пожара поврежден товар и закопчены стены. Погибших и пострадавших нет, — отметили в пресс-службе.

В тушении были задействованы 10 человек личного состава и три единицы техники.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Два самоходных снегоуборочных поезда пополнили парк спецтехники ВСЖД
Сергей Левченко вручил губернатору префектуры Исикава знак "80-летие Иркутской области"
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Киев обвинил Россию в перекраске войск
Ирак назвал сумму ущерба от войны с ИГ
В Варшаве прошел масштабный марш националистов
Маккейн раскритиковал Трампа за «веру в искренность» Путина
В Непале погиб бейсджампер Валерий Розов
Спорт
Сборная России проиграла аргентинцам в обновленных «Лужниках» Согласно официальной информации, игра с аргентинцами стала самым посещаемым домашним матчем сборной России в истории
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь