Магазин сумок подожгли на улице Степана Разина в Иркутске

Пожар произошел в магазине сумок на улице Степана Разина в Иркутске накануне, 11 ноября. Предварительной причиной случившегося является поджог. В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.