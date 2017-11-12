Магазин сумок подожгли на улице Степана Разина в Иркутске
Сейчас устанавливаются виновные лица.
Сейчас устанавливаются виновные лица.
Пожар произошел в магазине сумок на улице Степана Разина в Иркутске накануне, 11 ноября. Предварительной причиной случившегося является поджог. В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
— В результате пожара поврежден товар и закопчены стены. Погибших и пострадавших нет, — отметили в
В тушении были задействованы 10 человек личного состава и три единицы техники.