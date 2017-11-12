При пожаре в жилом доме в Анадыре пострадали семь человек

Сегодня утром в квартире одного из домов окружной столицы произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже последнего подъезда дома на ул. Отке 30 а. Пострадали семь человек, всех оперативно доставили в больницу. Пять человек находятся под наблюдением врачей.