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10:11 (мск), источник: ТАСС

При пожаре в жилом доме в Анадыре пострадали семь человек

Пятеро пострадавших отправлены в больницу.

Источник: МЧС России по Чукотскому автономному округу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Семь человек пострадали в воскресенье при пожаре в жилом доме в Анадыре Чукотского автономного округа, пятерым из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сегодня утром в квартире одного из домов окружной столицы произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже последнего подъезда дома на ул. Отке 30 а. Пострадали семь человек, всех оперативно доставили в больницу. Пять человек находятся под наблюдением врачей.

По данным МЧС региона, пожар возник 09:15 местного времени (00:15 мск), через 50 минут он был ликвидирован. На тушении были задействованы два отделения пятой пожарной части в составе семи человек и двух единиц специальной пожарной техники.

По распоряжению губернатора региона Романа Копина, всем пострадавшим будет оказана помощь из бюджета в размере 100 тыс. рублей каждому.

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