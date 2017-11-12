При пожаре в жилом доме в Анадыре пострадали семь человек
Пятеро пострадавших отправлены в больницу.
Пятеро пострадавших отправлены в больницу.
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Семь человек пострадали в воскресенье при пожаре в жилом доме в Анадыре Чукотского автономного округа, пятерым из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщает
Сегодня утром в квартире одного из домов окружной столицы произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже последнего подъезда дома на ул. Отке 30 а. Пострадали семь человек, всех оперативно доставили в больницу. Пять человек находятся под наблюдением врачей.
По данным МЧС региона, пожар возник 09:15 местного времени (00:15 мск), через 50 минут он был ликвидирован. На тушении были задействованы два отделения пятой пожарной части в составе семи человек и двух единиц специальной пожарной техники.
По распоряжению губернатора региона Романа Копина, всем пострадавшим будет оказана помощь из бюджета в размере 100 тыс. рублей каждому.