Житель Хабаровского края поплатится за кражу телевизора

В Вяземском районе Хабаровского края сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении телевизора. Теперь злоумышленнику грозит тюрьма, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы России по Хабаровскому краю, в полицию города Вяземский обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что её квартиру обокрали неизвестные — исчезли телевизор и ТВ-тюнер общей стоимостью 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства задержали предполагаемого вора. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель.

В жилище владелицы ценных вещей злоумышленник проник через окно, пока хозяйки квартиры просто не было дома.

Сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Речь идёт о третьей части 158 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации — кража.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.