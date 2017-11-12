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08:52 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Хабаровского края поплатится за кражу телевизора

Мужчина проник в чужую квартиру через окно.

В Вяземском районе Хабаровского края сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении телевизора. Теперь злоумышленнику грозит тюрьма, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы России по Хабаровскому краю, в полицию города Вяземский обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что её квартиру обокрали неизвестные — исчезли телевизор и ТВ-тюнер общей стоимостью 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства задержали предполагаемого вора. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель.

В жилище владелицы ценных вещей злоумышленник проник через окно, пока хозяйки квартиры просто не было дома.

Сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Речь идёт о третьей части 158 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации — кража.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

По закону преступнику теперь грозит крупный штраф, принудительные работы, лишение свободы на срок до шести лет или ограничение свободы на срок до полутора лет.

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