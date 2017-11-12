Житель Хабаровского края поплатится за кражу телевизора
Мужчина проник в чужую квартиру через окно.
Мужчина проник в чужую квартиру через окно.
В Вяземском районе Хабаровского края сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении телевизора. Теперь злоумышленнику грозит тюрьма, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным
В результате
В жилище владелицы ценных вещей злоумышленник проник через окно, пока хозяйки квартиры просто не было дома.
Сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Речь идёт о третьей части 158 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации — кража.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
По закону преступнику теперь грозит крупный штраф, принудительные работы, лишение свободы на срок до шести лет или ограничение свободы на срок до полутора лет.