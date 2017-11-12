Женщина ранила мужчину в подъезде жилого дома в Приморье

Женщина напала с ножом на мужчину в подъезде жилого дома в Уссурийске, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел на Воровского, 143. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на молодого человека. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники и полиции и бригада скорой помощи.

По словам женщины, парень начал к ней приставать, в результате чего она ножом ударила его в ногу.

Как рассказали соседи, подобные ситуации происходят уже не в первый раз. Женщина довольно часто находится в алкогольном опьянении и скандалы в квартире происходят регулярно.