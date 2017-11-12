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11:32 (мск), источник: "Российская газета"

Самый большой лайнер в мире экстренно приземлился в Новосибирске

Крупнейший в мире пассажирский самолет Airbus А-380 авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево.

Лайнер выполнял рейс из Франкфурта-на-Майне в Шанхай. По предварительным данным, причиной приземления стало недомогание одного из пассажиров. Пилоты приняли решение сесть в Новосибирске и запросили разрешения у диспетчеров.

Ранее в Толмачево ни разу не приземлялись самолеты таких размеров. Однако в 2011 году новосибирский аэропорт стал вторым аэропортом в России, получившим допуск к приёму самого большого пассажирского авиалайнера в мире AirbusА-380.

— Посадка прошла успешно, пассажиру была оказана медицинская помощь, — сообщили «РГ» в справочной Толмачево.

Спустя два часа после посадки Airbus А-380 продолжил рейс в Китай.

Справка «РГ»:

Airbus А380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырёхдвигательный реактивный пассажирский самолёт- крупнейший серийный авиалайнер в мире.

Воздушное судно имеет размах крыльев 80 метров. Вместимость — 525 пассажиров в салоне трёх классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Может совершать беспосадочные перелёты на расстояние до 15 400 км.

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