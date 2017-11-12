В Ростовской области в ДТП погибли женщина и годовалый ребенок
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Авария произошла в субботу около 18:10. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Skoda, которым также управляла женщина.
Водитель автомобиля «Nissan» и ее годовалый сын погибли на месте, женщина, находившаяся во второй машине, с травмами доставлена в больницу.