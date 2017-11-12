Из с. Рождествено эвакуировали женщину с сердечным приступом
В субботу, 11 ноября, в 11:20, в с. Рождествено срочная госпитализация потребовалась 79-летней женщине с ишемической болезнью сердца, сообщает
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В субботу, 11 ноября, в 11:20, в с. Рождествено срочная госпитализация потребовалась 79-летней женщине с ишемической болезнью сердца, сообщает
Пенсионерка была в тяжелом состоянии и ей была необходима срочная госпитализация.
Для эвакуации больной на левый берег реки Волги отправили спасательный катер. В 11:50 на территории