В Казахстане произошло землетрясение

«Эпицентр землетрясения расположен в 115 км на север от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.4. Координаты эпицентра 44.23° с.ш. 76.72° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Курты — 2 балла», — говорится в сообщении.