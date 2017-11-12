В Казахстане произошло землетрясение
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 10 час. 45 мин. 33 сек. зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 10 час. 45 мин. 33 сек. зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
«Эпицентр землетрясения расположен в 115 км на север от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.4. Координаты эпицентра 44.23° с.ш. 76.72° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Курты — 2 балла», — говорится в сообщении.
Магнитуда MPV 4.7.