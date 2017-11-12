Жильцов разрушенного в Ижевске дома пустили в квартиры, чтобы установить размер ущерба

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ИЖЕВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Жильцы частично разрушенного в Ижевске дома смогли вернуться в свои квартиры, чтобы забрать имущество и установить размер ущерба. Пока внутрь смогли пройти жители первых трех подъездов, передает коррепондент ТАСС с места событий.

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Жильцы 101 квартиры смогли пройти внутрь, оценить состояние своих жилищ и забрать самое необходимое, в том числе документы и ценные вещи, а также оценить масштаб разрушений, нанесенных взрывом газа.

«Это следующий этап обследования дома. Мы проведем детальное обследование квартир и состояния имущества. Начнем с первых трех подъездов, это квартиры с 1 по 101», — пояснил заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Задорожный.

По его словам, окончательное обследование дома будет завершено не раньше чем через месяц после получения заключения экспертов о состоянии строительной конструкции.

«На данный момент в квартирах есть тепло, сегодня начнем подключать электричество, холодную и горячую воду».

Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома на улице Удмуртской в Ижевске произошло 9 ноября. В результате погибли семь человек. Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте происшествия в 23:00 мск 10 ноября.