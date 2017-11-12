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19:14 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородские полицейские задержали двоих находившихся в федеральном розыске граждан

Нижегородские полицейские задержали двоих находившихся в федеральном розыске граждан. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Согласно информации, в Канавинском районе областного центра полиция задержала 38-летнюю гражданку, находившуюся в федеральном розыске. Женщина обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлению, переработке наркотических средств. Подозреваемая заключена под стражу.

В Ленинском районе сотрудники патрульно-постовой службы задержали 28-летнего гражданина, также находившегося в федеральном розыске. Мужчина подозревается в совершении грабежей.

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