Нижегородские полицейские задержали двоих находившихся в федеральном розыске граждан
Нижегородские полицейские задержали двоих находившихся в федеральном розыске граждан. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
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Нижегородские полицейские задержали двоих находившихся в федеральном розыске граждан. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Согласно информации, в Канавинском районе областного центра полиция задержала 38-летнюю гражданку, находившуюся в федеральном розыске. Женщина обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлению, переработке наркотических средств. Подозреваемая заключена под стражу.
В Ленинском районе сотрудники