Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США дали россиянам 180 дней для выбора: за или против Путина -СМИ
7 неловких вопросов сексологу
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Россия не дала Украине превратить Ту-160 в "болты и гайки" - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
11:32 (мск), источник: БЕЛТА

В Толочинском районе автомобиль насмерть сбил женщину

12 ноября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Толочинском районе на трассе М1 автомобиль насмерть сбил 45-летнюю жительницу Орши, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Источник: БЕЛТА

Трагедия произошла 11 ноября около 19.50 на 510-м км автодороги М1. Здесь минчанин 1971 года рождения на автомобиле «Хендай» сбил женщину, которая переходила проезжую часть. От удара женщину отбросило в кювет. Она скончалась на месте.

Погибшая ехала в качестве пассажира в автомобиле «Ситроен». На дороге их автомобиль был поврежден колесом, которое на ходу отлетело от «Пежо», двигавшегося во встречном направлении. Два автомобиля остановились, чтобы устранить неполадки. «По словам водителя “Ситроена”, женщина вызвала на место происшествия сотрудников ГАИ, и ей необходимо было уточнить некоторую информацию у водителя “Пежо”. Для этого она и направилась на противоположную сторону проезжей части. Во время пересечения дороги ее и сбил автомобиль», — рассказал Александр Казючиц.

Водитель «Хендай» пояснил, что увидев автомобиль, который стоял на «аварийке», стал двигаться ближе к середине дороги, чтобы его объехать. Женщину на проезжей части он не заметил.

ГАИ напоминает участникам дорожного движения о необходимость использования жилетов повышенной видимости при аварийной остановке транспорта для ремонта или во время ожидания специалистов. На дороге в темное время суток следует максимально соблюдать меры безопасности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Модель из Беларуси принимает участие в конкурсе Miss Plus Size
СМИ узнали о воссоединении группы Spice Girls
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Киев обвинил Россию в перекраске войск
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду
СМИ узнали о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в РФ
Семь человек пострадали при пожаре в жилом доме в Анадыре
В Непале погиб бейсджампер Валерий Розов
Спорт
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости Товарищеский матч между сборными России и Аргентины стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года и приуроченной к ЧМ по футболу
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь