В Толочинском районе автомобиль насмерть сбил женщину

Источник: БЕЛТА

Трагедия произошла 11 ноября около 19.50 на 510-м км автодороги М1. Здесь минчанин 1971 года рождения на автомобиле «Хендай» сбил женщину, которая переходила проезжую часть. От удара женщину отбросило в кювет. Она скончалась на месте.

Погибшая ехала в качестве пассажира в автомобиле «Ситроен». На дороге их автомобиль был поврежден колесом, которое на ходу отлетело от «Пежо», двигавшегося во встречном направлении. Два автомобиля остановились, чтобы устранить неполадки. «По словам водителя “Ситроена”, женщина вызвала на место происшествия сотрудников ГАИ, и ей необходимо было уточнить некоторую информацию у водителя “Пежо”. Для этого она и направилась на противоположную сторону проезжей части. Во время пересечения дороги ее и сбил автомобиль», — рассказал Александр Казючиц.

Водитель «Хендай» пояснил, что увидев автомобиль, который стоял на «аварийке», стал двигаться ближе к середине дороги, чтобы его объехать. Женщину на проезжей части он не заметил.