СМИ: тело российского моряка обнаружено на грузовом судне в японском порту

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Тело российского моряка было обнаружено на борту грузового судна под флагом республики Того в порту японского города Имидзу (префектура Тояма). Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что на пульт местного пожарного управления, выполняющего также функции скорой помощи и МЧС, поступил звонок о том, что один из членов экипажа судна обнаружен в бессознательном состоянии.

Когда на место прибыли медики, мужчина уже был мертв.