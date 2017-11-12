СМИ: тело российского моряка обнаружено на грузовом судне в японском порту
Тело было найдено на борту грузового судна под флагом республики Того.
Тело было найдено на борту грузового судна под флагом республики Того.
ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Тело российского моряка было обнаружено на борту грузового судна под флагом республики Того в порту японского города Имидзу (префектура Тояма). Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что на пульт местного пожарного управления, выполняющего также функции скорой помощи и МЧС, поступил звонок о том, что один из членов экипажа судна обнаружен в бессознательном состоянии.
В настоящее время полиция и береговая охрана префектуры расследует обстоятельства случившегося.