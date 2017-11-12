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11:15 (мск), источник: Клопс.ru

Под Калининградом автомобиль упал в реку, водитель погиб

Вечером в субботу, 12 ноября, недалеко от посёлка Медовое в реку упал автомобиль BMW X5, его водитель погиб. Об этом Клопс.Ru стало известно из собственных источников в оперативных службах региона.

Машину в водоёме заметили люди, оказавшиеся неподалёку. В её салоне находился 23-летний водитель. Очевидцы утверждают, что он не справился с управлением и автомобиль слетел с моста, на котором нет никаких ограждений. Автомобиль после падения перевернуло. Водитель пытался самостоятельно выбраться из автомобиля, также его пытались спасти свидетели произошедшего.

На месте ЧП работали спасатели МЧС. Им удалось вытянуть машину из воду при помощи спецтехники только наполовину, так как берега реки сильно размыты. Тело погибшего достал спасатель в гидрокостюме и передал сотрудникам полиции для проведения следственных мероприятий. По некоторым данным, у погибшего молодого человека остались супруга и маленький ребёнок.

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