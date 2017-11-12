Под Калининградом автомобиль упал в реку, водитель погиб

Машину в водоёме заметили люди, оказавшиеся неподалёку. В её салоне находился 23-летний водитель. Очевидцы утверждают, что он не справился с управлением и автомобиль слетел с моста, на котором нет никаких ограждений. Автомобиль после падения перевернуло. Водитель пытался самостоятельно выбраться из автомобиля, также его пытались спасти свидетели произошедшего.